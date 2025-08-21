Hot Off the Press
Riverfest 2025
Allen, Walter Paul
Martin, Eli L.
What is hypertrophic cardiomyopathy?
Rookies get baptism by fire as Jacks return to the ice in preseason game
Press Pass
Subscribe
Sections [has_child]
News [-] [subitem]
This Week In Print [--] [subitem]
Local Politics [--] [subitem]
Police [--] [subitem]
Maryhill News [--][subitem]
Opinion[-] [subitem]
Editorial [--] [subitem]
Letters [--] [subitem]
Lefcourtland [--] [subitem]
View from Here [--] [subitem]
Sports [subitem]
Business [subitem]
Arts [subitem]
Classified Ads [subitem]
Living Here [-] [subitem]
Obituaries [--] [subitem]
In-Memoriam [--] [subitem]
Columns [-] [subitem]
Steve Kannon [--] [subitem]
Gwynne Dyer [--] [subitem]
Owen Roberts [--] [subitem]
Steve Galea [--] [subitem]
Food [-] [subitem]
On the Menu [--] [subitem]
America’s Test Kitchen [--] [subitem]
Wellness [-] [subitem]
Mayo Clinic [--] [subitem]
Your Mental Wellbeing [--] [subitem]
Work With Us[has_child] [has_megamenu]
ABOUT [subitem] [title]
Staff[subitem]
Authors[subitem]
Connect[subitem]
Awards[subitem]
Help Desk[subitem]
SUBMISSIONS[subitem] [title]
Sports Scores[subitem]
Event Calendar[subitem]
News Releases[subitem]
Letters to Editor[subitem]
Special Features[subitem]
ORDER[subitem] [title]
Voluntary Pay[subitem]
Subscription[subitem]
Family Notice[subitem]
Classifieds[subitem]
Photo Reprint[subitem]
ADVERTISE[subitem] [title]
Rate Card[subitem]
Coverage[subitem]
Ad Upload[subitem]
Ad Design[subitem]
Ad Policies[subitem]
XTRA [has_child]
Sparkle Spectacular [subitem]
Crossword Puzzle [subitem]
Sunday Night Concerts [subitem]
Store [subitem]
Podcast [subitem]
Milestone 25 [subitem]
Directory - Coming Soon [subitem]
Events
Back Issues
Job Board
What's New
The View From Here: August 21, 2025
View From Here
Last updated on Aug 21, 25
Posted on Aug 21, 25
; ;
Share on
Facebook
Twitter
Linkedin
Email
Permalink
Permalink Copied
https://www.observerxtra.com/the-view-from-here-august-21-2025/
Post In:
View From Here
Comment & Opinion
Previous Article
Residents wary as region begins restoration of covered bridge
Next Article
Tariff concerns prompt Wellesley to speed up fire truck order
Political Cartoons
Lefcourtland: August 21, 2025
Jack Lefcourt
Aug 21, 25
The View From Here: August 21, 2025
Scott Arnold
Aug 21, 25
READ MORE
Letters
Cost of gasoline in Elmira drives us out of town
The Editor
Jun 19, 25
Better gravel roads start with better grading
The Editor
Jun 12, 25
How is Black Beauty doing in Woolwich Township today?
The Editor
May 29, 25
READ MORE
Editorials
We’re better off preparing for a falling population
The Editor
Aug 21, 25
No more public money for professional sports venues
The Editor
Aug 14, 25
There’s no point in trying to appease a wayward Trump
The Editor
Aug 07, 25
READ MORE
SUPPORT LOCAL, INDEPENDENT JOURNALISM — FOLLOW & SHARE OUR STORIES ON SOCIAL MEDIA