Hot Off the Press
Heidelberg man fears speed cameras a cash grab, as region defends program
Kings beat Listowel twice to open the GOJHL season
This weekend’s Doors Open event includes stops in St. Jacobs and St. Clements
Jacks bounce back from Woodstock loss to post OT win in home-opener
Wellesley Mennonite Church marks 50 years in the community
Press Pass
Subscribe
Sections [has_child]
News [-] [subitem]
This Week In Print [--] [subitem]
Local Politics [--] [subitem]
Police [--] [subitem]
Maryhill News [--][subitem]
Opinion[-] [subitem]
Editorial [--] [subitem]
Letters [--] [subitem]
Lefcourtland [--] [subitem]
View from Here [--] [subitem]
Sports [subitem]
Business [subitem]
Arts [subitem]
Classified Ads [subitem]
Living Here [-] [subitem]
Obituaries [--] [subitem]
In-Memoriam [--] [subitem]
Columns [-] [subitem]
Steve Kannon [--] [subitem]
Gwynne Dyer [--] [subitem]
Owen Roberts [--] [subitem]
Steve Galea [--] [subitem]
Food [-] [subitem]
On the Menu [--] [subitem]
America’s Test Kitchen [--] [subitem]
Wellness [-] [subitem]
Mayo Clinic [--] [subitem]
Your Mental Wellbeing [--] [subitem]
Work With Us[has_child] [has_megamenu]
ABOUT [subitem] [title]
Staff[subitem]
Authors[subitem]
Connect[subitem]
Awards[subitem]
Help Desk[subitem]
SUBMISSIONS[subitem] [title]
Sports Scores[subitem]
Event Calendar[subitem]
News Releases[subitem]
Letters to Editor[subitem]
Special Features[subitem]
ORDER[subitem] [title]
Voluntary Pay[subitem]
Subscription[subitem]
Family Notice[subitem]
Classifieds[subitem]
Photo Reprint[subitem]
ADVERTISE[subitem] [title]
Rate Card[subitem]
Coverage[subitem]
Ad Upload[subitem]
Ad Design[subitem]
Ad Policies[subitem]
XTRA [has_child]
Sparkle Spectacular [subitem]
Crossword Puzzle [subitem]
Sunday Night Concerts [subitem]
Store [subitem]
Podcast [subitem]
Milestone 25 [subitem]
Directory - Coming Soon [subitem]
Events
Back Issues
Job Board
What's New
Funding supports work research of on-site milk testing
By
Ethan Braund
Last updated on Sep 18, 25
Posted on Sep 18, 25
2 min read
; ; ;
Share on
Facebook
Twitter
Linkedin
Email
Permalink
Permalink Copied
https://www.observerxtra.com/funding-supports-work-research-of-on-site-milk-testing/
Post In:
News
Previous Article
Lefcourtland: September 18, 2025
Next Article
Slightly warmer conditions predicted for the fall season
Ethan Braund
Trending
Recent
Heidelberg man fears speed cameras a cash grab, as region defends program
Five students awarded scholarships
Woolwich starts preparations for next year’s election
Wellesley fall fair ambassadors crowned
Woolwich Wild look to ice a U22 team
Heidelberg man fears speed cameras a cash grab, as region defends program
Kings beat Listowel twice to open the GOJHL season
This weekend’s Doors Open event includes stops in St. Jacobs and St. Clements
Jacks bounce back from Woodstock loss to post OT win in home-opener
Wellesley Mennonite Church marks 50 years in the community
SUPPORT LOCAL, INDEPENDENT JOURNALISM — FOLLOW & SHARE OUR STORIES ON SOCIAL MEDIA