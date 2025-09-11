Hot Off the Press
Woolwich eyes range of tax hikes as it begins 2026 budget process
Some 700 units planned for latest Breslau subdivision
170 years after Saugeen Fever rush, ancestors continue to maintain Maryhill connections
Elmira Legion Ladies’ Auxiliary mark 70th anniversary with a sock hop
Farley Foundation’s annual fundraising bike ride set for Saturday in Elmira
Press Pass
Subscribe
Sections [has_child]
News [-] [subitem]
This Week In Print [--] [subitem]
Local Politics [--] [subitem]
Police [--] [subitem]
Maryhill News [--][subitem]
Opinion[-] [subitem]
Editorial [--] [subitem]
Letters [--] [subitem]
Lefcourtland [--] [subitem]
View from Here [--] [subitem]
Sports [subitem]
Business [subitem]
Arts [subitem]
Classified Ads [subitem]
Living Here [-] [subitem]
Obituaries [--] [subitem]
In-Memoriam [--] [subitem]
Columns [-] [subitem]
Steve Kannon [--] [subitem]
Gwynne Dyer [--] [subitem]
Owen Roberts [--] [subitem]
Steve Galea [--] [subitem]
Food [-] [subitem]
On the Menu [--] [subitem]
America’s Test Kitchen [--] [subitem]
Wellness [-] [subitem]
Mayo Clinic [--] [subitem]
Your Mental Wellbeing [--] [subitem]
Work With Us[has_child] [has_megamenu]
ABOUT [subitem] [title]
Staff[subitem]
Authors[subitem]
Connect[subitem]
Awards[subitem]
Help Desk[subitem]
SUBMISSIONS[subitem] [title]
Sports Scores[subitem]
Event Calendar[subitem]
News Releases[subitem]
Letters to Editor[subitem]
Special Features[subitem]
ORDER[subitem] [title]
Voluntary Pay[subitem]
Subscription[subitem]
Family Notice[subitem]
Classifieds[subitem]
Photo Reprint[subitem]
ADVERTISE[subitem] [title]
Rate Card[subitem]
Coverage[subitem]
Ad Upload[subitem]
Ad Design[subitem]
Ad Policies[subitem]
XTRA [has_child]
Sparkle Spectacular [subitem]
Crossword Puzzle [subitem]
Sunday Night Concerts [subitem]
Store [subitem]
Podcast [subitem]
Milestone 25 [subitem]
Directory - Coming Soon [subitem]
Events
Back Issues
Job Board
What's New
The View From Here: September 11, 2025
View From Here
Last updated on Sep 11, 25
Posted on Sep 11, 25
; ;
Share on
Facebook
Twitter
Linkedin
Email
Permalink
Permalink Copied
https://www.observerxtra.com/the-view-fro-2/
Post In:
View From Here
Comment & Opinion
Previous Article
The girls may be mean, but kids are alright
Next Article
Supporting weight-loss medications with adequate, tailored nutrition
Political Cartoons
Lefcourtland: September 11, 2025
Jack Lefcourt
Sep 11, 25
The View From Here: September 11, 2025
Scott Arnold
Sep 11, 25
READ MORE
Letters
Cost of gasoline in Elmira drives us out of town
The Editor
Jun 19, 25
Better gravel roads start with better grading
The Editor
Jun 12, 25
How is Black Beauty doing in Woolwich Township today?
The Editor
May 29, 25
READ MORE
Editorials
Cut elsewhere to fund key municipal budget priorities
The Editor
Sep 11, 25
With region’s speed cameras, it’s all about the cash
The Editor
Sep 04, 25
With municipalities, the goal is less power, not more
Patrick Merlihan
Aug 28, 25
READ MORE
SUPPORT LOCAL, INDEPENDENT JOURNALISM — FOLLOW & SHARE OUR STORIES ON SOCIAL MEDIA