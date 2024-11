The Enviro-Stewards team in matching shirts in preparation for the 20th anniversary of Safe Water Social Ventures. Back row: Laura Shen, David Hannah, Cheryl Kress, Stanley Appiah, Bruce Taylor, Mats van Kleef, Andreas Mertes, Liam Koch Nichol. Front row: Alicia Wind, Kate Enns, Julia Baribeau, Wesley Palmer. [Rachel Fioret]