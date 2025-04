The Twin Centre Hericanes U18 team captured the silver medal at the OWHA championship in Mississauga. Back row: coach Amanda Rose, coach Tim Dunn, Katelyn Snider, Madi Janzen, Katelyn Pfohl, Carrie Schwindt, Jaiden Radler, Ariana Beaupre, Kate Sommer, Lilly Birrell, Reese, Smith, MaKenzie Harkins, Ayrica Hill. Second row: Evangeline Mathieu, Leah Thompson, May Jacomen, Emma Hill, Molly Musselman, Brooklyn Straus, Abby Cluthe, coach Keith Lajoie. Front: Brooklyn Pope and Abby Lajoie. [Submitted]