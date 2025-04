The Twin Centre Hericanes U13C squad captured the bronze for the OWHA championships earlier this month. Front row: Lily Reid, Emilia DaSilva, Abby Kranendonk, Allie Vale, Whitney Cook, Karah Bisson, Ana Martin. Back row: Joel Bisson, Chris Cook, Zoe Stemmler, Emma Vale, Alessia Snell, Avery Schultz, Grace Kittel, Adelyn Lubbers, Hayley Stemmler, Kim Finn, Shannon Martin, Dennis Lubbers. [Submitted]