The Woolwich Wildcat U13LL-1 team captured gold at the Winter Wildcat’s Weekend Junior Division tournament. Back row: head coach Tim Schnarr, coach Darren Martin, and coach Mike Frey. Middle row: Logan Rochon, Austin Belec. Front row: Hayden Hunter, Ryan Kachik, Landon Schnarr, Marcus Harris, Gavin Williamson, Blair Collins, Brayden Lichty, Cole Bishop, Landon Martin, Mason Bott, Hudson Ray, Malcolm Samis, Liam Dickie. [Submitted]